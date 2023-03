Città di Castello, bimba nasce morta: medico indagato. La mamma rimandata a casa poche ore prima del decesso

Francesca Marruco 02 marzo 2023 a

Dopo pochi giorni avrebbe dovuto dare alla luce una bimba. E invece, l’ha dovuta sì partorire, ma quando la piccolina era già morta. Un dolore inimmaginabile per ogni mamma che per nove mesi ha portato in grembo una vita. Un dolore a cui si deve trovare una spiegazione. Qualunque essa sia. E’ per questo che mamma e papà hanno sporto denuncia. Poche ore prima della tragedia la donna era andata in reparto per un controllo e le avevano detto che poteva tornare a casa nonostante avessero riscontrato una carenza di liquido amniotico. Le avevano raccomandato di tornare in caso di dolori. Come avvenuto sei ore dopo. Ma a quel punto, per la piccola, era già troppo tardi...

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 2 marzo

