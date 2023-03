Fascicolo Corte dei conti sul lascito Mariani, parla l'ex sindaco Bacchetta: "Vicenda kafkiana. Mio operato corretto"

Alessandro Antonini e Paolo Puletti 02 marzo 2023 a

"Mi procura una grandissima sofferenza pensare che si possa ritenere che non sono stato in grado di amministrare bene le risorse del lascito Mariani. Spero che al fondo di questa vicenda vi siano solamente equivoci. Una vicenda che ha assunto connotati kafkiani. Partiamo da un dato: il lascito pervenuto al Comune dopo una vicenda giudiziaria durata più di 20 anni dice solo di utilizzare l’ingente patrimonio economico per ‘alleviare sofferenze e soccorrere quanti si trovano nel bisogno di cure e vivono nel dolore'". Parole dell'ex sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, citato in giudizio dalla Corte dei conti, in un'intervista rilasciata al Corriere dell'Umbria. Bacchetta assicura che tutto è stato fatto nella massima correttezza. E ripercorre tutte le tappe della vicenda

