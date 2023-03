Umbria, la mamma assassina in aula: "L'ho fatto addormentare, poi non ricordo niente"

Foto: Belfiore

“Giocava col trenino e col trattore e l’ho fatto addormentare, poi non ricordo più niente”. Katalin Erzesebet Bradacs ha iniziato così in aula il suo racconto del giorno in cui ha ucciso a coltellate il figlio Alex di appena due anni in un rudere davanti a un supermercato di Po’ Bandino, a Città della Pieve. Ma il suo racconto non entra mai nelle fasi in cui ha impugnato un coltellaccio da cucina, che da un paio di giorni portava nella borsa, e ha colpito venti volte il corpicino del bimbo.

Ucciso dalla mamma con venti coltellate. Aveva solo due anni

