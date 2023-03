Umbria, svolta "verde" per le imprese: 1 su 3 investe sulla sostenibilità

02 marzo 2023 a

L’Umbria accelera sulla green economy: una impresa su 3 investe sulla sostenibilità, complessivamente sono 7.271 le aziende che negli ultimi 5 anni hanno speso in tecnologie e prodotti che spingono sulle rinnovabili e sull’efficienza energetica. Più lanciata sul green la provincia di Perugia rispetto a quella di Terni mentre gli occupati che svolgono una professione di green job sono, in tutta la regione, 48.300.E’ quanto emerge dal Rapporto greenitaly Fondazione Symbola-Unioncamere. Il dato dell’Umbria, benché sia di 2,8 punti inferiore alla media nazionale - le imprese che investono nel green sono il 34,8% del totale delle aziende della regione, contro il 37,6% della media nazionale - è buono tenendo conto delle caratteristiche del sistema imprenditoriale umbro, molto parcellizzato e ancora indietro su altri parametri, a cominciare da quello dell’innovazione digitale.

“Il rapporto evidenzia un’importante accelerazione sul fronte delle aziende che investono in sostenibilità - evidenzia Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell’Umbria - In tale quadro, emerge una forte accelerazione anche del nostro territorio regionale, dove le imprese che nel quinquennio hanno investito in tecnologie e prodotti green rappresentano il 34,8% delle aziende totali. Un dato ancora un po’ inferiore alla media nazionale (37,6%), ma in forte accelerazione e comunque buono. Il segnale è molto chiaro - continua Mencaroni - si può guardare con più fiducia al futuro quando si fa innovazione con la qualità, con la bellezza. Il nostro Paese, e anche l’Umbria, su questi aspetti hanno tanti primati, spesso poco conosciuti”.

Nell’economia circolare, per esempio, l’Italia è il Paese più virtuoso in Europa. E le aziende che investono in tecnologie e prodotti green fatturano e assumono di più rispetto alle altre, facendo leva sulle comunità, i territori, promuovendo la coesione. “Un impegno eccellente quello che stanno mettendo in mostra le imprese italiane e umbre - evidenzia ancora il presidente Mencaroni - tanto più se si tiene conto che spesso la burocrazia inutile ostacola il cambiamento necessario, ma possiamo farcela se mobilitiamo le migliori energie del Paese e della nostra regione senza lasciare indietro nessuno”.



