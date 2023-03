Oscar, 100 film su Sky cinema prima della lunga notte

01 marzo 2023 a

Anche quest’anno Sky Cinema per celebrare l’appuntamento con la 95esima edizione degli Academy Awards, dedica un intero canale al meglio della cinematografia da Oscar. Per due settimane, da sabato a venerdì 17 marzo Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar, con oltre 100 titoli premiati nelle precedenti edizioni, tra cui quattro dell’edizione 2022, e tre film in prima visione tra quelli in gara nel 2023. Una programmazione che culminerà nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo dalle 23.15 con la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles proprio degli Academy Awards: su Sky Cinema Oscar, Sky Uno, in chiaro su Tv8 e in streaming su Now. Mentre lunedì 13 marzo l’appuntamento sarà con Il meglio della notte degli Oscar 2023, alle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, in seconda serata su Tv8 e in streaming su Now. I film saranno disponibili anche in streaming su Now e on demand su Sky.

