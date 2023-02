Marsciano, bambini giocano nel parco dopo il catechismo e trovano la refurtiva

01 marzo 2023 a

a

a

Vanno a giocare in un parco al termine dell’ora di catechismo e trovano parte della refurtiva un furto commesso pochi giorni prima in una casa a pochi metri da lì. Protagonisti della vicenda sono un gruppo di bambini di circa dieci anni, che uscendo dalla chiesa della frazione di Schiavo a Marsciano per andare a giocare nel vicino parco, dopo aver frequentato la loro consueta ora di catechismo del sabato pomeriggio, hanno casualmente trovato degli oggetti.

Il servizio completo sul Corriere dell'Umbria in edicola mercoledì 1 marzo

Anziana si accorge dei ladri e fa fallire il colpo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.