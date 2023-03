Lascito Mariani, la Procura cita in giudizio tutta la giunta regionale

Francesca Marruco 01 marzo 2023 a

Per la Procura erariale il lascito Mariani di 3 milioni e 706 mila euro è stato, “in violazione di giudicato civile”, “intenzionalmente distratto” dall’uso che ne andava fatto: ovvero quello di contribuire al recupero dell’ex ospedale di San Florido di Città di Castello. Un caso per la Procura, di “eclatante mala gestio”. Il lascito, sempre secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbe stato “inopinatamente ceduto” alla Usl Umbria 1 “in palese violazione del vincolo di destinazione” e “non attualmente utilizzato per l’ospedale di Città di Castello, bensì per fronteggiare le ordinarie esigenze di cassa dell’azienda sanitaria”. E’ per questi motivi che la Procura presso la Sezione della Corte dei Conti dell’Umbria ha citato in giudizio la governatrice, Donatella Tesei, l’assessore alla sanità regionale, Luca Coletto, l’ex sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, l’ex direttore generale della Usl Umbria 1, Gilberto Gentili, l’ex direttore regionale alla Sanità, Claudio Dario e gli assessori della giunta Tesei, Enrico Melasecche, Michele Fioroni, Roberto Morroni e Paola Agabiti, oltre ad alcuni funzionari della Regione stessa. In tutto sono 14 i citati in giudizio...

Lascito Mariani, la Regione respinge le accuse: "Somma interamente nelle casse Asl"

