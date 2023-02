Umbria: Spoleto, Caio Melisso gratuito per le compagnie teatrali amatoriali

Rosella Solfaroli 01 marzo 2023 a

Il Comune di Spoleto ha emanato un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte delle compagnie amatoriali per esibirsi, gratuitamente, al Teatro Caio Melisso. L'iniziativa si tiene nell'ambito di "Spoleto sul palco" e vuole favorire gli spettacoli di intrattenimento per la diffusione delle tradizioni culturali del territorio.

Servizio completo nell'edizione del primo marzo del Corriere dell'Umbria

