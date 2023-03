Umbria, prove Invalsi per 37.427 studenti

01 marzo 2023 a

Sono 37.427 gli studenti umbri chiamati a sostenere le prove Invalsi. Si parte questa mattina, primo marzo, con i maturandi (400 classi in totale) che poi, per tutto il mese, a turno, occuperanno l’aula informatica del loro istituto per svolgere i test di italiano, matematica e inglese al computer. Ad aprile a sostenere le prove saranno gli studenti di terza media il 3, 5 e 9 maggio quelli delle elementari e dall’11 maggio a fine mese quelli di seconda superiore. “Le prove Invalsi sono utili per verificare il livello delle competenze degli studenti a livello nazionale - spiega Benedetto Scimmi, docente di matematica al Liceo di Todi e unico umbro a essere stato autore dei test - Sono preparate dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, Invalsi appunto. Si tratta di prove obbligatorie. I maturandi, sia interni che esterni, non potranno altrimenti sostenere l’esame di Stato”.

Le discipline oggetto di esame sono italiano, matematica e inglese (prova di ascolto e prova di lettura). Per le classi campione le prove si svolgono in tre giornate distinte, alla presenza di un osservatore esterno inviato dall’Ufficio scolastico regionale competente. Per le classi non campione le prove si svolgono tra l’1 marzo 2023 e il 31 marzo in un arco temporale indicato da Invalsi ma in base alle esigenze organizzative delle scuole. I risultati - che non andranno a influire né sulla media scolastica né sul voto finale del diploma per quanto riguarda i maturandi - saranno espressi in livelli che misurano il grado in cui uno studente è capace di applicare le competenze imparate a scuola.

A partire dal 2020 tutti gli studenti dell’ultimo anno delle superiori che sostengono le prove Invalsi possono acquisire i risultati digitali dei livelli conseguiti in italiano, matematica e inglese attraverso una piattaforma specializzata. Nonostante le prove Invalsi siano una realtà consolidata nel sistema scolastico italiano, ogni anno il loro svolgimento crea dubbi e perplessità.

“In realtà sono molto utili per le scuole - evidenzia il professor Scimmi - Le prove rappresentano un momento di confronto e di riflessione importante per ogni singola scuola, uno strumento per capire dove si è arrivati, i propri punti di forza e le debolezze su cui il singolo istituto dovrà invece lavorare”.

I test Invalsi potrebbero ben presto diventare uno dei criteri utilizzabili per individuare in tutto il territorio nazionale 150 istituti più in difficoltà in termini di dispersione scolastica, per i quali il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intende avviare un percorso di supporto mirato.

