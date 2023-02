Perugia, ventenne ubriaco aggredisce i carabinieri e finisce in manette

28 febbraio 2023 a

a

a

I carabinieri di Perugia e Ponte Pattoli sono intervenuti in un locale nei pressi della stazione di Fontivegge dove era stata segnalata una lite tra il proprietario e un cliente. Giunti sul posto, i militari hanno trovato intenti a discutere il gestore dell'esercizio commerciale e un giovane colombiano di 20 anni: il primo, a causa del forte stato di agitazione, ha accusato un lieve malore e sono state necessarie le cure mediche. Il ragazzo, ubriaco, si è mostrato subito poco collaborativo nei confronti dei militari, diventando via via più aggressivo. Nonostante i ripetuti inviti a calmarsi e a fornire le proprie generalità, ha inveito ripetutamente contro i carabinieri, cercando di aggredirli e ingaggiando con loro una breve colluttazione, in cui è rimasto lievemente ferito un militare. Il ventenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Perugia. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma.

Ruba i gioielli e li rivende al Compro oro: domestica arrestata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.