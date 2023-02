Umbria: Assisi, 36enne denunciato dopo lite tra condomini

28 febbraio 2023 a

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi hanno denunciato un ragazzo di 36 anni, indagato per il reato di lesioni personali e danneggiamento. A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine era stato un uomo – classe 1982 – il quale, dopo aver discusso con lo zio per questioni condominiali, era stato raggiunto e aggredito violentemente dal cugino. Il 40enne ha raccontato agli agenti di aver notato lo zio effettuare alcuni lavori elettrici negli spazi condominiali e temendo potesse creargli qualche disagio aveva chiesto spiegazioni in merito. Alla richiesta di delucidazioni, il parente aveva iniziato a insultarlo. Il 40enne, a quel punto, aveva deciso di andare via.

Dopo essere ritornato nella propria abitazione, era stato però raggiunto dal figlio dell’uomo – un cittadino italiano, classe 1986 - che, dopo aver sfondato con un calcio il portone, l’aveva minacciato e aggredito violentemente, colpendolo alla testa. Solo l’intervento della fidanzata era riuscito a farlo desistere e ad allontanarlo dall’appartamento. Il 36enne, però, anche fuori di casa, aveva continuato a tenere una condotta aggressiva, minacciandolo e continuando a colpire la porta, danneggiandola.

Spaventato, il 40enne ha quindi chiamato le forze dell’ordine e richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Dopo le cure del caso, l’uomo ha quindi deciso di recarsi presso gli uffici del commissariato di Assisi per presentare denuncia. Il 36enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento e lesioni personali.

