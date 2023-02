Perugia, il Comune: nuovo percorso ciclopedonale sul Tevere pronto a primavera

Ale. Ant. 28 febbraio 2023 a

I lavori per il percorso ciclopedonale da Ponte San Giovanni fino a Villa Pitignano sono in fase conclusiva. L'assessore comunale alle infrastrutture, Otello Numerini, fa sapere che potrebbe essere già pronto per essere utilizzato entro la prossima primavera. In fase di installazione anche il ponte di acciaio sul Tevere all'altezza di Ponte Felcino. Costo complessivo delle opere 2 milioni di euro.

