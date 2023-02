Narni, Paolo Berrettini e la moglie entrambi investiti nel giro di pochi mesi in via Tuderte

Cesare Antonini 28 febbraio 2023 a

a

a

Paolo Berrettini, allenatore e selezionatore di calcio di livello internazionale, è stato investito sabato scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Tuderte, a Narni scalo, in provincia di Terni, da una ragazza alla guida di una Panda.

Berrettini lascia l'Africa dopo le esperienze in Congo e Senegal

“Non ho riportato fratture ma solo forti contusioni, abrasioni e lividi, ovviamente - racconta il mister - ma passata la notte di sabato e la domenica, mi sono risvegliato pieno di dolori al collo, alle spalle. Se sono caduto bene? Sì, è vero, altrimenti avrei riportato danni fisici ben peggiori”.

Gravissimo un ciclista ferito nello schianto contro un'auto sulla Marattana

Anche la moglie era stata investita il 21 settembre 2022, ci racconta Berrettini, e “ancora, dopo diversi mesi, non se la passa così bene a livello di salute”.

Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 28 febbraio 2023

Inseguimento da telefilm poliziesco, i carabinieri bloccano fuggitivo ubriaco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.