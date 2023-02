Spoleto, formalizzata la cessione della Ex Novelli a Tartufi e Funghi di Gubbio. Ora l'assunzione dei lavoratori

28 febbraio 2023 a

Arrivati i decreti di trasferimento degli asset del ramo uova della ex Novelli comprati all’asta a 5,5 milioni dalla Tartufi e Funghi di Gubbio. Formalmente ora si attende che i lavoratori in organico ad Alimentitaliani vengano assunti dalla nuova proprietà, che con i sindacati ha già raggiunto l’accordo per far tornare subito al lavoro 25 dei 39 lavoratori, mentre per gli altri l’orizzonte resta quello del prossimo novembre, quando scadrà la cassa integrazione.

Il servizio completo sul Corriere dell'Umbria in edicola martedì 28 febbraio

