Trasporti a Perugia, il consiglio comunale chiede di estendere l'abbonamento gratis degli universitari

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, proposto dal consigliere Francesco Zuccherini per i gruppi Partito democratico e Persone Idee Perugia, con il quale si impegnano sindaco e giunta a farsi promotori di una serie di iniziative in materia di facilitazioni per gli studenti di tutti gli istituti universitari e di alta formazione in tema di trasporto pubblico locale e di mobilità notturna nella città. L’ordine del giorno si propone innanzitutto di "rendere strutturale e di ampliare la platea dei beneficiari di un progetto partito in via sperimentale con l’anno accademico 2022/2023: quello della gratuità degli abbonamenti per gli studenti universitari. Infatti, anche grazie all’attivismo dell’associazione studentesca Udu – Sinistra universitaria (la cui proposta è stata fatta propria dal Senato accademico, dal consiglio di amministrazione e dal consiglio degli studenti nel 2020), gli studenti di UniPg – a cui si sono aggiunti quelli di UniStra- beneficiano, da novembre 2022, della possibilità di sottoscrivere un abbonamento al trasporto locale nel territorio regionale annuale al costo agevolato di 60 euro" abbonamento reso di fatto gratuito dalla possibilità di accedere al bonus trasporti nazionale.

Una simile iniziativa, che ha portato a 13.000 abbonamenti sottoscritti su base volontaria, "non può essere relegata allo stretto ambito della sperimentazione e all’altrettanto stretto orizzonte temporale dell’attuale anno accademico.

È necessario, invece, che essa sia rivolta agli studenti di tutte le istituzioni universitarie della città e che entri a far parte stabilmente degli strumenti di sostegno all’istruzione e all’apprendimento". Il consigliere Zuccherini e i consiglieri del Partito democratico e di Idee persone Perugia si augurano che il sindaco e la giunta considerino al più presto l’unanime deliberazione del consiglio tra le priorità della futura attività amministrativa.

