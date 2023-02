Perugia, fiumi di cocaina dall'estero: chiesto il processo per 26 persone

28 febbraio 2023 a

Cocaina in quantità ingenti. Importata dall’estero e spacciata a Perugia, Torgiano, nella zona dell’Altotevere, ad Assisi e Bastia. E’ per questo motivo che la Direzione distrettuale antimafia dell’Umbria ha chiesto il rinvio a giudizio per 26 persone ritenute responsabili di spaccio. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, i 26 indagati - in maggioranza albanesi ma anche egiziani, romeni e un uomo residente a Torgiano - avevano messo in piedi due organizzazioni criminali che provvedevano a tutto: dal reclutamento di pusher in Albania da ingaggiare poi in Italia, fino all’assistenza nella ricerca di un’abitazione e a quella legale.

Servizio completo nel Corriere del 28 febbraio



