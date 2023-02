Perugia, aggredito dal pastore maremmano dei vicini, finisce in ospedale

28 febbraio 2023 a

a

a

Un uomo è stato aggredito dal cane del vicino di casa. Mentre portava a spasso il suo cagnolino, un perugino di 59 anni, è stato attaccato dal pastore maremmano del vicino di casa. Secondo quanto lo stesso ha raccontato in ospedale, il cane avrebbe tentato dapprima di aggredire il suo cane e per salvarlo, si è messo in mezzo, finendo al Pronto Soccorso con una prognosi di 30 giorni. Il pastore maremmano infatti, secondo quanto appreso, gli ha procurato la frattura scomposta di due dita di una mano, oltre a un’enorme paura. Stando a quando riferito, il pastore maremmano era in una casa col cancello aperto, per questo è potuto scappare. L’uomo aggredito adesso potrebbe sporgere denuncia contro i proprietari del cane.

Rottweiler morde due fratellini nel Cortonese: tre persone a processo per lesioni vengono assolte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.