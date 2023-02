Stefano Bandecchi, chi è. L'imprenditore dai mille ruoli accusato dalla Finanza

27 febbraio 2023 a

Stefano Bandecchi, imprenditore, fondatore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, presidente del cda e attualmente della Ternana Calcio, stasera lunedì 27 febbraio sarà ospite di Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro. Spesso al centro di polemiche e nel mirino della Guardia di Finanza per una presunta maxi evasione che lui contesta con tutte le sue forze, è impegnato anche in politica e candidato a sindaco alle elezioni comunali di Terni. Classe '61, nato a Livorno, ma romano d'adozione, da giovanissimo ha svolto il servizio militare tra i paracadutisti ed è stato in missione in Libano.

Oggi si definisce imprenditore a 360 gradi nei mondi della formazione, della ristorazione, del benessere e dell'editoria. Dal suo sito, in cui si considera imprenditore dai mille ruoli, racconta anche della sua attività nel sociale: dal settore della ricerca scientifica con la Fondazione Niccolò Cusano, agli aiuti concreti a ospedali, enti e associazioni. Un esempio concreto è Terni Col Cuore, l’associazione nata per sostenere, attraverso un ampio ventaglio di iniziative, i cittadini in difficoltà. E' stato ideatore della prima talk radio universitaria, Radio Cusano Campus, fondatore di due Università all’estero (in Gran Bretagna e Francia). Dal 2014 al 2017 è stato proprietario dell’Unicusano Fondi Calcio e da giugno 2017 della Ternana Calcio. Nel 2019 ha dato vita a Radio Cusano tv Italia, l’emittente televisiva di proprietà dell’Università.

L'inchiesta della Finanza ha fatto finire Stefano Bandecchi al centro dell'attenzione mediatica nazionale. Secondo le accuse, l’attività di Unicusano avrebbe superato in interessi quelli relativi della formazione e dell’insegnamento. L’Università è un ente pubblico non economico e senza scopo di lucro attivo nella sola formazione universitaria e dunque non dovrebbe operare in ambito commerciale. Secondo la Finanza, invece, lo avrebbe fatto investendo il patrimonio in settori come la compravendita immobiliare e l'acquisto di mezzi di trasporto di lusso, tra cui una Rolls Royce, una Ferrari e un elicottero privato.

