Perugia, noleggia un'auto e poi sparisce: la polizia rintraccia la vettura

Un uomo è stato denunciato per appropriazione indebita perché trovato a circolare con un'automobile risultata, di fatto, rubata dopo essere stata presa a noleggio da un uomo che aveva pagato solo la prima rata prima di far perdere le proprie tracce. Gli agenti di polizia sono intervenuti in via Marie Curie.

Arrivati sul posto, hanno preso contatti con il richiedente, un dipendente della società incaricata per il recupero del veicolo, il quale, sentito dai poliziotti, ha riferito che il veicolo era stato noleggiato da un cittadino italiano, classe 1988, che, dopo aver pagato il corrispettivo del primo mese, era diventato insolvente, rendendosi irreperibile.

La società aveva quindi presentato querela per appropriazione indebita lo scorso 4 febbraio. Mentre gli agenti erano intenti ad effettuare gli accertamenti di rito, hanno notato la presenza di un uomo all’interno del veicolo che, avvicinato e sentito dai poliziotti, ha riferito che il mezzo gli era stato prestato da un amico poiché la sua auto era danneggiata. Dopo averlo identificato come un cittadino italiano, classe 1970, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici della Questura dove, al termine delle attività di rito, il 52enne è stato denunciato per ricettazione.

