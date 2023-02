Il sindaco a Bandecchi: "Non offenda Terni". E scoppia la polemica

27 febbraio 2023 a

"Nessuno può permettersi di mancare di rispetto a una città che più volte ha riconosciuto il valore delle azioni fatte in suo favore". Così il sindaco di Terni, Leonardo Latini, a proposito del presidente della Ternana, Stefano Bandecchi.

"Da sindaco non dimentico quanto il presidente Bandecchi ha fatto per la città, ma al contempo non posso accettare che Terni e i suoi cittadini vengano offesi in tale maniera. Mi dispiace che il presidente abbia reagito in modo scomposto nei confronti di chi lo ha accolto. Sta a lui ora onorare nel migliore dei modi il riconoscimento della cittadinanza che - aggiunge - la nostra comunità tramite il consiglio comunale gli ha concesso".

Immediata la risposta del coordinatore di Alternativa popolare Terni, Riccardo Corridore. "Leonardo Latini, che delusione. Non me lo sarei mai aspettato. Sai bene - ha detto rivolto al sindaco - a chi erano riferiti i comportamenti di Bandecchi, non certo a Terni e ai suoi cittadini bensì a determinati soggetti che in modo “irriconoscente” lo hanno offeso ripetutamente e gli hanno sputato. Hai perso la tua ultima occasione per distinguerti. Mi dispiace davvero perché ho sempre difeso la tua onestà intellettuale".

