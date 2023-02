Primarie Pd in Umbria, vince Schlein con il 51,4%. Bonaccini si ferma al 48,6%. Hanno votato in oltre 17mila

26 febbraio 2023 a

a

a

Elly Schlein vince anche in Umbria (51,4%). Bonaccini si ferma al 48,6% nelle primarie regionali per la poltrona di segretario del Partito democratico (hanno votato oltre 17mila nella nostra regione). I risultati, ufficiosi, raccontano di una vittoria di Schlein con 8.777 voti contro 8.279, la differenza è di 498. Un tirato testa a testa con il voto dei gazebo che, come a livello nazionale, anche in Umbria ha ribaltato quello dei circoli.

Elly Schlein è la nuova segretaria nazionale del Partito Democratico

Schlein ha vinto largamente nei due capoluoghi: a Perugia 1.680 voti contro 1.078, a Terni 1.390 contro 762. La 37enne nata a Lugano ed ex europarlamentare ha vinto anche a Foligno (462 contro 332), Todi (182 contro 149). A Città di Castello ha prevalso Bonaccini (543 contro 265) così come a Gualdo Tadino (191 contro 108) e, con meno margine, anche a Gubbio (252 contro 212). Nell'area del Trasimeno meglio Bonaccini a Paciano, Piegaro, Panicale, Tuoro e Castiglione del Lago, mentre Schlein è andata meglio del governatore dell'Emilia Romagna a Città della Pieve, Magione (233 a 116), Passignano e Castel Rigone. A Corciano ha prevalso Bonaccini (219 a 200), così come a Marsciano, Spoleto e Cascia. I due candidati invece hanno preso 37 voti ciascuno, parità dunque, a Norcia. Ad Assisi ha vinto di un soffio Schlein.

Elly Schlein, chi è: "Ho amato uomini e donne". La vita privata e la carriera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.