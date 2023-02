Città di Castello, ancora vandali in azione: danneggiamenti in piazza delle Tabacchine

27 febbraio 2023 a

Dopo appena quattro giorni dal danneggiamento di una delle ultime cabine telefoniche, situata nel parcheggio dei Frontoni, lungo viale Franchetti, sono tornati all'opera. Ancora vandali in piazza delle Tabacchine a Città di Castello: a essere presi di mira sono stati i manufatti dell'area, come i piloni dissuasori di sosta in cemento, che servono affinché le auto non si fermino sopra il marciapiede o direttamente in piazza, oppure i passamano in cemento delle scale che portano al parcheggio.

