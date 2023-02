Amelia, nuovo appello per Barbara Corvi sparita nel nulla da 14 anni

Maria Luce Schillaci 27 febbraio 2023 a

a

a

L’Osservatorio regionale sull’illegalità in Umbria ha promosso l’iniziativa Lettere per Barbara Corvi. Nel dettaglio il progetto prevede la pubblicazione periodica, ogni 27 del mese, di una lettera scritta da persone significative appartenenti alla società civile per non dimenticare il caso della donna di Montecampano di Amelia (nella foto) scomparsa nel nulla dal 2009.

Per il mese di febbraio la lettera è stata scritta da Daniela Marcone, responsabile del settore memoria dell'associazione Libera.

Pochi giorni fa la Procura della Repubblica di Terni ha chiesto una nuova archiviazione per il marito della donna, Roberto Lo Giudice.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 27 febbraio 2023.

