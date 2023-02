Perugia, flash mob in centro per le zone 30

27 febbraio 2023 a

Un flash mob per una città a misura di pedone. E’ quello organizzato da Legambiente e Fiab Perugia nell’ambito della tappa umbra di Clean Cities. “Città 30 subito” era lo slogan della manifestazione che, partita dalla stazione Cupa del Minimetrò, ha attraversato parte del centro - scale mobili di via dei Priori, via Pinturicchio, Porta Pesa, via IV Settembre - verificando passo dopo passo tutto ciò che ostacola la mobilità e la sicurezza dei pedoni: spazi insufficienti, sosta selvaggia, condizione dei marciapiedi, barriere architettoniche, visibilità e pericolosità degli attraversamenti pedonali.

“Siamo scesi in strada per chiedere quei cambiamenti necessari e non più rimandabili per la sicurezza delle persone e perché il traffico è una delle principali cause dell’inquinamento, acustico e atmosferico - spiega Paolo Festi, presidente Fiab Perugia -. Lungo il percorso ci siamo imbattuti in tante auto in sosta selvaggia, un comportamento che denota scarso senso civico e che andrebbe a nostro avviso disincentivato con una linea più dura da parte delle forze dell’ordine”. Più spazio, dunque, per chi si muove a piedi, in bici o su una carrozzina. “Abbiamo protetto con i nostri corpi e la nostra presenza un attraversamento pedonale, a simboleggiare la scarsa o nulla attenzione che viene riservata ai pedoni - evidenzia Fiab Perugia - e non è mancato, purtroppo, quello che ha sgasato a velocità folle ma questa è una realtà che viviamo quotidianamente. Così come, quotidianamente, vediamo e viviamo gli spazi insufficienti, i marciapiedi stretti, inesistenti o malridotti oppure occupati da auto in sosta selvaggia senza parlare delle infrastrutture nulle per le bici, anche dove ci sarebbe la possibilità, e della velocità a cui viaggiano spesso le auto”.

A proposito di marciapiedi pericolosi. Nel pomeriggio di sabato brutta caduta in via Indipendenza per un’anziana signora inciampata nella buca di un marciapiede. E’ stata soccorsa dai passanti e poi dai sanitari del 118. La testimonianza, purtroppo, che quanto Fiab Perugia, Legambiente Umbria, circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere chiedono è più che mai urgente.

