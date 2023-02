Perugia, riconosciuto il ladro del cellulare. Identificato e denunciato

26 febbraio 2023 a

Gli agenti della polizia di Perugia sono intervenuti in via del Fosso dove era stato segnalato un uomo che, qualche giorno fa, aveva rubato un telefono cellulare in un negozio per poi darsi alla fuga. Giunti sul posto, gli uomini delle forze dell'ordine hanno preso contatti con chi li aveva chiamati, una dipendente dell'esercizio commerciale derubato. Dopo aver individuato l'uomo, i poliziotti lo hanno avvicinato. Lui, uno spagnolo del 1982, ha negato quanto affermato della donna. Gli agenti l'hanno condotto in questura per l'identificazione. E' emerso che era gravato da precedenti di polizia per furto. In sede di denuncia la donna ha spiegato che era lo stesso immortalato dal sistema di videosorveglianza al momento del furto. Gli agenti hanno denunciato lo spagnolo per furto aggravato. Gli operatori di polizia hanno poi espresso il loro apprezzamento per l’attenzione dimostrata dalla donna, spiegando quanto sia importante per la prevenzione e la repressione dei furti l’aiuto e la segnalazione dei cittadini.

