Terni, via libera alle Zone 30 nei quartieri di Cospea e Città Giardino

A Terni aree urbane “slow” con limiti di velocità più stringenti per creare un ambiente a misura di uomo e non di automobile. In sostanza un vero e proprio intervento urbanistico per favorire la circolazione di pedoni e ciclisti, anche attraverso la riduzione dello spazio per la viabilità dei veicoli.

Zone 30: dalla decisione di Milano alla situazione di Arezzo dove ce ne sono due

Si chiamano Zone 30 e da tempo se ne è iniziato a parlare anche per il territorio comunale di Terni. Ne ha parlato di recente anche l'assessore alla Mobilità di palazzo Spada, Federico Cini.

Sicurezza pedoni, in arrivo altre zone 30

Le prime sperimentazioni sulla velocità controllata riguarderanno i quartieri di Cospea e Città Giardino (nella foto).

Il modello 'Città 30' in Italia e Europa

