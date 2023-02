Umbria, dopo due secoli è tornato Lo Sposalizio della Vergine del Perugino

26 febbraio 2023 a

a

a

Giornate emozionanti in Galleria nazionale dell’Umbria a Perugia, ogni giorno un grande arrivo. E giovedì 23 febbraio è stato il momento clou con l’entrata nel museo dell’opera più attesa del Perugino: Lo Sposalizio della Vergine.

Il Gonfalone del Farneto torna a splendere

Il prezioso carico arrivato dal Musée des Beaux-Arts di Caen in Francia è tornato in Italia dopo due secoli. “Accogliere lo Sposalizio della Vergine è un onore, ma anche una responsabilità: verso la Storia, verso la città, verso il territorio - si legge nel profilo Fb della Galleria nazionale dell’Umbria -. La sua imponenza non fa ombra ad altre opere altrettanto belle e significative, perché brilla di luce di propria, senza sentire il bisogno di oscurare l'altro”.

Alla Galleria nazionale dell'Umbria la mostra che celebra il Perugino



Il prezioso olio su tavola sarà parte della mostra “Il meglio maestro d’Italia. Perugino e il suo tempo" che aprirà sabato 4 marzo alla Galleria nazionale dell’Umbria e sarà visitabile fino all'11 giugno. La mostra, a cura di Marco Pierini e Veruska Picchiarelli, darà il via alle celebrazione del Cinquecentenario della morte dell’artista Rinascimentale.

Un percorso espositivo che, seguendo di tappa in tappa gli spostamenti del pittore o delle sue opere attraverso l’Italia, intende restituire una geografia profondamente segnata dal suo magistero. “L’obiettivo finale - riporta una nota - è quello di recuperare lo sguardo dei contemporanei e di tornare a vedere in Pietro Perugino un protagonista assoluto del Rinascimento, quale fu per almeno due decenni”.

Fiato sospeso fino a sabato, intanto si possono sbirciare dal profilo Fb della Galleria nazionale i grandi arrivi in anteprima.

Turismo, alla BIT gli anniversari dell'Umbria, dal Perugino al jazz





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.