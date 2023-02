Terni, quando Zio Remo organizzava le gite in pullman al Costanzo Show

Maria Luce Schillaci 26 febbraio 2023 a

C’era un legame forte tra Maurizio Costanzo, il giornalista scomparso giorni fa, e la città di Terni. Nei primi anni Novanta, quando il suo talk show, trasmesso da Canale 5 dal Parioli di Roma era all’apice del successo, tanti ternani affollavano le poltrone rosse del noto teatro almeno una volta a settimana.

Partivano spesso pullman alla volta del Parioli. Organizzatore di queste gite romane era una persona all’epoca molto amata da tutti i ternani, Remo Botondi, chiamato affettuosamente Zio Remo.

Alla sua morte, nel 1996, i suoi amici crearono un’associazione a lui dedicata e fecero piantare una magnolia in suo onore nei giardini pubblici di via Primo Maggio. L'albero adesso non c'è più, ma rimane ancora la targa (nella foto) con la dedica. A segnalare questa mancanza è il consigliere comunale di Terni Civica, Michele Rossi.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 26 febbraio 2023.

