Alluvione in Umbria, Prisco: "Presto ristori alle aziende agricole"

“Presto il ristori alle aziende agricole di Appennino e Alto Tevere colpite dall’alluvione del 2022”. L’annuncio arriva, con una nota, direttamente dal sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco (Fdi), che ha spiegato come “il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha decretato che le avversità atmosferiche che hanno colpito l'Umbria nel settembre 2022 hanno avuto carattere di eccezionalità”.

“Questo – ha detto ancora Prisco - consentirà di rispondere alle richieste di ristoro di cittadini e aziende ricadenti nei comuni di Città di Castello, Gubbio, Montone, Pietralunga e Umbertide, che hanno subìto danni per le forti piogge e le alluvioni di quei giorni. Un risultato che risponde in tempi certi alle difficoltà di numerose attività produttive della provincia di Perugia, che in poche ore videro messa a serio rischio la loro continuità aziendale”.

Era la notte fra il 15 ed il 16 settembre quando la zona a nord dell'Umbria venne presa di mira da un acquazzone senza precedenti: in poche ore le strade si trasformarono in fiumi in piena, i corsi d'acqua esondarono portando via auto e non solo. A Città di Castello ci furono disagi soprattutto nelle zone periferiche e nelle frazioni, con l'area intorno a San Secondo, Trestina e Gioiello che vennero invase da acqua e fango.

In Altotevere la zona più colpita fu quella di Pietralunga, dove il Carpinella – un piccolo torrente – si gonfiò talmente tanto che straripò nella zona artigianale: le strade divennero ben presto non più percorribili lasciando la zona completamente isolata. Acqua e fango entrarono nelle aziende, provocando milioni di euro di danni: in alcune vennero danneggiati anche i macchinari in modo irreversibile. La forza del torrente trasporto a centinaia di metri anche un intero trattore – acquistato da poco- insieme al carrello e venne ritrovato giorni dopo dai vigili del fuoco. Non solo. Alcuni piccoli ponti vennero spazzati via dalla furia dell'acqua e in qualche caso intere famiglie rimasero isolate per diverse ore.

