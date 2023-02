Città di Castello, vigili urbani insultati da un cittadino donano il risarcimento in beneficenza alla Caritas

26 febbraio 2023 a

A Città di Castello tre agenti della polizia locale hanno devoluto in beneficenza alla Caritas la somma consegnata a titolo di risarcimento simbolico da un cittadino condannato dall’autorità giudiziaria per il comportamento oltraggioso tenuto nei loro confronti. I tre vigili urbani erano stati insultati in un controllo per un assembramento, durante l'emergenza Covid.



Il servizio completo sul Corriere dell'Umbria in edicola domenica 26 febbraio

