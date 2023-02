Oggi il Corriere con una sola notizia in prima pagina

Foto: foto Giancarlo Belfiore

Oggi - sabato 25 febbraio - il Corriere dell'Umbria, il Corriere di Arezzo e il Corriere di Siena nelle rispettive edizioni cartacee sono usciti in edicola con una prima pagina speciale: una notizia su una pagina bianca. Abbiamo infatti voluto polarizzare l'attenzione sulla guerra, un anno dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, dando spazio alla marcia straordinaria da Perugia ad Assisi che ha coinvolto 1.200 persone.

Stop alla guerra russo-ucraina. E stop a tutti gli altri conflitti in atto sulla Terra. Uniti per la pace.

Il messaggio - scrive il direttore - che si è levato nella notte, dall’Umbria, con la marcia straordinaria Perugia-Assisi, è stato chiaro ed è arrivato a un anno esatto dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina e poche ore dopo che, a New York, l’assemblea generale dell'Onu ha approvato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti la risoluzione in cui si ritiene prioritaria “la necessità di raggiungere, il prima possibile, una pace completa, giusta e duratura in linea con la Carta delle Nazioni Unite”. Così il desiderio di pace vola e lo fa grazie alla voce di chi marcia con le bandiere dalle tinte dell’arcobaleno. E tutto ciò che vola può arrivare molto in alto e molto lontano. Dappertutto. Ma solo se il vento che lo spinge cresce. Per questo, oggi, per il Corriere, non c’è altra notizia che può meritare la prima pagina.

x foto Giancarlo Belfiore La fiaccolata a Corso Vannucci 1 / 10

