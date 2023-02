Terni. Sentenza Rigopiano, la mamma di Alessandro Riccetti: "Uccisi un'altra volta"

Simona Maggi 25 febbraio 2023 a

a

a

"Sentenza deludente. Ci aspettavamo giustizia”. Queste le parole strozzate dal pianto di Antonella Maria Pastorelli, mamma di Alessandro Riccetti, il receptionist ternano che lavorava presso l'hotel Rigopiano, anche lui travolto e ucciso dalla valanga.

Cinque anni fa la strage dell'hotel Rigopiano. La madre di Alessandro Riccetti chiede ancora giustizia

Giovedì 23 febbraio 2023, quando è arrivata la sentenza che si è risolta con sole 5 condanne e l'assoluzione di tutti gli altri 25 imputati, è esplosa la rabbia dei congiunti delle vittime. Una giornata lunga nell'aula del tribunale di Pescara, in cui i parenti e famigliari come quelli di Alessandro Riccetti aspettavano giustizia.

Tragedia di Rigopiano, il Comune ricorda Alessandro Riccetti

“Durante la lettura in aula della sentenza - continua Antonella, la mamma di Alessandro - la frase che ha fatto tanto male a me, ma anche agli altri, è stata quella pronunciata dal giudice: il fatto non sussiste. Ce li hanno uccisi una seconda volta. Una frase difficile da accettare perché ci sono stati 29 morti. Per salvarli bastava che arrivasse quella sera del 18 gennaio 2017 una turbina ad aprire la strada. Ora resta la delusione per la sentenza e una ferita che sanguina ogni giorno di più. Continueremo a combattere e speriamo. Certo la delusione è tantissima, ma possiamo solo andare avanti”.

Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 25 febbraio 2023

Dramma del Rigopiano: commemorata la vittima di Terni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.