Terni, Treofan: quattro gruppi imprenditoriali interessati all'acquisto

25 febbraio 2023 a

Sono almeno quattro gli imprenditori e gruppi imprenditoriali interessati alla Treofan, l’azienda del polo chimico della Polymer, a Terni. Nell’ultimo incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la presenza dei segretari nazionali e territoriali delle sigle dei chimici, con i delegati della Rsu di stabilimento, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, era stato deciso di aggiornare la riunione a lunedì 20 febbraio 2023, ma per vagliare le nuove proposte il ministero ha deciso per il rinvio.

Fioroni, poi, giovedì scorso, a margine dell’incontro in Regione sull’Ast, ha confermato il numero dei soggetti interessati. C’è comunque massima riservatezza sui nomi di chi ha presentato l’interesse di acquisto, ecco perché è necessario riconvocare il tavolo in via Molise a Roma, e fare il punto della situazione.

Rispetto ad alcuni mesi fa, la proprietà è meno rigida sulla cessione, aprendo alla ripartenza degli impianti. Il piano industriale, presentato da Unicusano, dell’attuale presidente della Ternana, Bandecchi, si compone di una ottantina di pagine con un’ampia ed articolata documentazione.

