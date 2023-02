Perugia, uomo arrestato per evasione dai domiciliari: il giudice ripristina la misura

25 febbraio 2023 a

a

a

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia locale per evasione. Si è allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse ai domiciliari. La misura era scattata per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato trovato a terra davanti al comando dei vigili urbani di Madonna Alta: sarebbe caduto dopo essere uscito e, forse, aver alzato il gomito. Una volta scoperto che era il destinatario della misura i vigili su mandato della procura hanno effettuato l'arresto. In tribunale, nel processo per direttissima, il giudice ha deciso per il ripristino della misura dei domiciliari.

Servizio completo nell'edizione del 25 febbraio del Corriere dell'Umbria

Furti in casa a Castel del Piano. I ladri aprono le porte col passepartout

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.