Perugia, incidente fra tre automobili a Case Nuove: donna ferita estratta dalle lamiere

Ale. Ant. 24 febbraio 2023 a

a

a

Una carambola fra tre auto, uno scontro a pochi metri dall'i ncrocio semaforico tra via Soriano e la Settevalli: è la dinamica dell'incidente avvenuto nella serata di venerdì a Perugia, all'altezza di Case Nuove. Una donna è stata estratta dalle lamiere con ferit e agli arti inferiori. Sul posto sono int ervenuti i carabinieri di Perugia e i vigili del fuoco. Via Soriano è stata interrotta in tratto interessato. Sono stati effettuati i rilievi per appurare l'esatta dinamica del sinistro.

Padre e figlio muoiono travolti dal treno, aperto fascicolo dalla Procura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.