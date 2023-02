Perugia, in centro storico le occasioni dello Sbaracco

25 febbraio 2023 a

a

a

Una sessantina di stand di tutte le categorie merceologiche proposti da negozi, botteghe artigiane e pubblici esercizi riportano in centro storico a Perugia lo Sbaracco.

Allo Sbaracco a caccia dell'acquisto ma non solo per i saldi

A fare la parte del leone è sicuramente l’abbigliamento ma non mancano curiosità e affari di ogni genere. Venerdì 24 febbraio è stato il primo giorno e sabato 25 si fa il bis. Affluenza buona e interesse da parte degli acquirenti fin dall’orario di apertura mattutino (alle 10) e, con l’ausilio del meteo, i commercianti prevedono già un bilancio positivo dell’iniziativa. I negozi partner, riconoscibili grazie alla locandina e al tradizionale logo, propongono alla clientela prezzi “ribassati e irripetibili” con sconti fino all’80% nonché promozioni speciali. “Lo Sbaracco - commentano dal Consorzio Perugia in centro - è finalizzato a supportare il tessuto commerciale della città. Grazie alle adesioni, che anche quest’anno sono soddisfacenti, abbiamo un’offerta diversificata che spazia dall’abbigliamento alla casa”.

Lo Sbaracco affolla il centro storico e dà ossigeno al commercio



Gli stand iniziano in corso Vannucci, proseguono in via Baglioni e piazza Matteotti, fino ad arrivare in piazza IV Novembre e ci sono in piazza Danti e in via Oberdan, via Mazzini, via Fani, via dei Priori, via Maestà delle volte.

Tra gli articoli più acquistati ci sono borse, scarpe, intimo, articoli per la casa, giocattoli e pure gioielli.

Oltre ai capi e agli oggetti della stagione autunno-inverno, lo Sbaracco è anche un’occasione per presentare le nuove collezioni. Una novità introdotta nelle ultime edizioni per dare uno sprint in più.

Insomma, la prima giornata è trascorsa all’insegna dello shopping a prezzo scontato con l’occasione in più di vivere la città. Soddisfatti gli organizzatori che rivolgono a tutti l’invito a collegarsi alla pagina facebook Enjoy Perugia, una piattaforma dove si promuove l'attività culturale, sociale, turistica della città. E ricordano che nella giornata di oggi lo Sbaracco sarà arricchito da momenti musicali e da proposte food & drink. “E’ una formula - viene sottolineato - per ritrovare il piacere di vivere il centro storico con il coinvolgimento attivo di bar e ristoranti”.

Sbaracco, si parte: due giorni no-stop di shopping in centro con i super sconti





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.