Umbria, cinque weekend in cammino con gli influencer

Ventuno Comuni si uniscono nel progetto, “Le Terre dei Borghi verdi” per far nascere il festival outdoor “Umbria Primavera in cammino”.

Cinque weekend, dedicati a cinque territori, insieme a cinque tra i più importanti influencer dei cammini in Italia: Acquasparta, Alviano, Amelia, Attigliano, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Ferentillo, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Narni (Comune capofila), Penna in Teverina, Polino, Otricoli, San Gemini, Stroncone, Terni da conoscere

dal primo aprile al 7 maggio. insieme a influencer come Simona Scacheri di Fringe in Travel; Federica Figliuolo di 2f-hiking; Rossella e Stefano di Fatti di Viaggi; Cammini d’Italia; Marika Ciaccia di My Life in Trek. Non mancheranno poi gli ospiti: dal poeta (e paesologo) Franco Arminio, fino al biker Leonardo Corradini. “Coinvolgere tutti i territori con eventi diffusi nei comuni e anche nelle frazioni per sviluppare un concetto di turismo esperienziale a 360 gradi”. E' quanto afferma la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, a proposito della Terra dei Borghi Verdi sottolineando la valenza di un progetto che mette i territori al centro. “Con il festival outdoor Umbria Primavera in Cammino – dice la presidente – valorizzeremo le escursioni attraverso i cammini della bassa Umbria fondendo insieme natura, paesaggio, cultura, arte e benessere. Fra i cammini, da sottolineare la novità del Cammino di Germanico ad Amelia che avrà come punto di partenza la statua del condottiero. Lungo il percorso – informa sempre la Pernazza - le persone potranno ammirare la natura e la bellezza dei luoghi e insieme ad essi ascoltare le poesie e descrizioni affascinanti”.

Il programma

1-2 aprile Lungo il Cammino della Pietra Bianca nel Amerino Basso con Simona Scacheri. Due giorni nel territorio dei Comuni dell’Amerino (Attigliano, Giove, Penna in Teverina e Lugnano in Teverina) posti sulle alture con vista della valle del Tevere insieme a Simona Scacheri di Fringe in Travel (https://fringeintravel.com/) camminatrice e influencer con oltre 57.000 follower su Instagram e 17.000 utenti mensili sul suo portale.

15-16 aprile L’Amerino, il Cammino di Germanico e dei Borghi Silenti insieme a Federica Figliuolo e Franco Arminio. Un fine settimana dedicato ad Amelia e i Comuni dell’Amerino alto: Alviano, Guardea e Montecchio con escursioni insieme alla influencer camminatrice – con oltre 50.000 follower su Instagram - Federica Figliuolo (https://2f-hiking.it/) e il poeta Franco Arminio.

22-23-24-25 aprile Viaggio nelle Terre Arnolfe sul Cammino dei Protomartiri insieme a Raffaella e Stefano di Fatti di Viaggi e la storica e influencer Benedetta Artefacil. Il primo lungo ponte di primavera in quelle che furono le Terre Arnolfe: partendo da Acquasparta (e il suo Palazzo Cesi) per arrivare a Carsulae e poi San Gemini e Cesi. Il lunedì e il martedì tra Avigliano Umbro e Montecastrilli durante la Fiera Agricollina. Il tutto insieme ai travel blogger Raffaella e Stefano e gli olre 110.000 follower di Fatti di Viaggi (https://fattidiviaggi.it/) e la storica dell’arte e instagramer Benedetta Artefacile.

29-30 aprile e 1 maggio Alla scoperta di Narni e dei Comuni del territorio che la circondano insieme ai Cammini d’Italia. Con gli influencer della più grande community sul trekking d’Italia - Cammini d’Italia (https://camminiditalia.org/) con oltre 260.000 follower tra Facebook e Instagram, il secondo ponte di aprile e maggio dedicato al territorio intorno a Narni.

6-7 maggio Camminando (e pedalando) lungo la Valnerina e il Cammino di San Valentino con Marika Ciaccia e Leonardo Corradini. Alla scoperta dei quattro comuni della Valnerina ternana insieme a una delle più importanti influencer sui cammini, Marika Ciaccia di My Trek in Life (https://mylifeintrek.it/) e Leonardo Corradini di Life (https://www.lifeintravel.it/).

