Umbria: Spoleto, galleria Caprareccia chiusa per salvare i pipistrelli

Umbria Mobilità ha messo i lucchetti alla galleria di Caprareccia sul percorso della vecchia ferrovia tra Spoleto e Norcia che non è agibile dal 2016 anche se continua ad essere percorsa abusivamente. Non solo rappresenta un pericolo per i cittadini ma all'interno una colonia di 4.259 pipistrelli trascorre il periodo invernale. Il passaggio degli uomini potrebbe quindi essere dannoso.

Servizio completo sull'edizione del 25 febbraio del Corriere dell'Umbria

