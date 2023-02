Umbria, flop auto elettriche: da gennaio 53 immatricolazioni

25 febbraio 2023 a

a

a

L’Europa spinge per una mobilità sempre più sostenibile ma la vendita delle auto full elettric in Umbria registra l’ennesimo flop. In tutto il territorio regionale, dall’inizio dell’anno, le immatricolazioni sono state 53 contro le 1.122 delle macchine a benzina e diesel.

Pezzi di ricambio di auto rubate, quattro persone denunciate

E in un mercato delle auto tendenzialmente in ripresa (2.226 i veicoli immatricolati dal 1° gennaio al 22 febbraio 2023, secondo il Portale dell’automobilista del Mit) i numeri sono di quelli che fanno riflettere. Un andamento che conferma quello nazionale: l’Italia è infatti ormai da mesi fanalino di coda in Europa sulle immatricolazioni dei veicoli elettrici.

Servizio completo nell'edizione del 25 febbraio del Corriere dell'Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.