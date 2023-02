Quarto Grado, stasera in tv venerdì 24 febbraio su Rete 4. Le anticipazioni

24 febbraio 2023 a

Stasera in tv, venerdì 24 febbraio, su Rete 4, torna puntuale Quarto Grado. Inizio alle ore 21.20 per il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro dell'attenzione i casi di Saman Abbas e Liliana Resinovich. Quest'ultima è scomparsa nel dicembre 2021 e fu ritrovata senza vita il mese dopo. La procura di Trieste ha chiesto l'archiviazione ipotizzando il suicidio, ma la famiglia continua a non credere a un gesto volontario. Saman Abbas, invece, è la ragazza di origini pakistane che si era ribellata al matrimonio combinato. In Pakistan è iniziato il processo e in attesa dell'estradizione il padre, il 48enne Shabbar, accusa il fidanzato della figlia e difende il fratello Danish. Per la procura, invece, è proprio quest’ultimo l’esecutore dell’omicidio con i cugini Ijaz e Nomanulhaq.

