Umbria, Corte dei conti: "Il diritto alla salute rischia di essere compromesso"

"La Procura regionale della Corte dei conti ha attenzionato e tuttora attenziona molteplici problematiche in ambito sanitario, di cui le ipotesi di malpractice, di affidamenti illeciti di servizi e di distrazione di fondi a destinazione vincolata, sono soltanto una parte. Innanzitutto, l’assoluta inadeguatezza dei controlli regionali sulle strutture private convenzionate, ancorché stigmatizzata sin dal 2019, non pare affatto sia stata superata nonostante i possibili risvolti erariali".

E' l'affondo del procuratore della Corte dei conti dell'Umbria, Rosa Francaviglia, sulla sanità regionale, nella relazione di apertura dell'anno giudiziario contabile. Il magistrato va oltre e parla di diritto alla salute a rischio. "Pur a voler tenere in debita considerazione gli effetti altamente distorsivi innescati dall’emergenza pandemica, è indubbio che permangano notevoli criticità che non incidono unicamente sulla spesa sanitaria ma soprattutto sul diritto alla salute della collettività locale, diritto che rischia di essere seriamente compromesso e non soltanto da molteplici disservizi e dall’allungamento delle liste d’attesa".

Francaviglia cita anche la denuncia del direttore del dipartimento di anatomia e istologia all'ospedale di Perugia, Angelo Sidoni, sulle lacune di personale e strumentazioni.

