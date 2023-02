Orvieto. Anziano scompare per ore e scattano le ricerche: trovato dalla polizia

24 febbraio 2023 a

Era uscito dalla propria abitazione per andare al cimitero, dove è sepolta la mamma, ma si è perso lungo la strada e ha fatto perdere le proprie tracce.

E' successo a un uomo di 85 anni, residente a Ciconia, nel territorio di Orvieto, in provincia di Terni. La moglie dell'anziano, non vedendolo rientrare, dopo che si era allontanato dalle prime ore della mattina, ha dato l'allarme al numero unico d'emergenza 112. Peraltro l'uomo non aveva con sé un telefonino e, quindi, era praticamente irreperibile.

La polizia si è subito messa in cerca dell'85enne, iniziando col perlustrare la zona del cimitero ma con esito negativo. Immaginando che si fosse allontanato a piedi nelle zone limitrofe all’abitazione, hanno iniziato a controllare l’area di Ciconia e quella limitrofa al fiume Paglia. Verso le 16, due poliziotti lo hanno notato nell’area dei laghetti, in stato confusionale mentre si muoveva a fatica.

A causa di una caduta, si era ferito al volto e perdeva sangue. L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni sui motivi dell’allontanamento. Avvisati la moglie e il figlio, l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso.

