Perugia, incendio in roulotte e prefabbricato: due feriti in ospedale, uno è grave

24 febbraio 2023 a

Un vasto incendio ha interessato una roulotte e un prefabbricato in zona Centova nella notte tra giovedì e venerdì. Due i feriti, di cui uno grave, ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia con ustioni del secondo grado sul 40 per cento del corpo. Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e tre mezzi. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato per i rilievi del caso. I vigili del fuoco sono riusciti a sedare le fiamme che hanno avvolto la roulotte e anche il prefabbricato in lamiera. Non sono ancora state rese note le cause del rogo.

