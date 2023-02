Terni, spaccio di cocaina: 37enne condannato a tre anni e due mesi

24 febbraio 2023 a

Un 37enne originario del Marocco è stato condannato a tre anni e due mesi per detenzione e spaccio di droga. L'arresto risale al 31 gennaio 2023, da parte dei militari del Gruppo di Terni della Guardia di finanza nella frazione di Larviano, visto che lo spaccio avveniva nei boschi della zona.

La pena è stata inflitta dal gip del tribunale di Terni, Simona Tordelli, con le modalità del rito abbreviato. Il suo difensore, l'avvocato Barbara Romoli, del foro di Perugia, preannuncia che impugnerà la sentenza in appello.

L'uomo, a seguito della perquisizione operata dalle fiamme gialle, era stato trovato in possesso di 55 grammi di cocaina, tutti suddivisi in dosi pronte per essere spacciate. Inoltre aveva con sé anche dell'hashish e 800 euro in contanti.

