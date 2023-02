Terni, Progetto Hydra: a Maratta Bassa l'area per lo stoccaggio dell'idrogeno

24 febbraio 2023 a

a

a

La zona industriale di Maratta Bassa, in via Arnaldo Maria Angelini (foto). A pochi passi dalla sede di Confartigianato e Koenig Metall, entrambe posizionate in via Casale: è qui che l'amministrazione comunale di Terni ha individuato il luogo dove poter sviluppare l'infrastruttura per lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno gassoso per l'alimentazione degli autobus legati al trasporto pubblico locale.

Dalla Regione l'ok all'acquisto di 19 bus elettrici: per ora è meglio dell'idrogeno

La questione è emersa durante il confronto avvenuto giovedì 23 febbraio 2023 a palazzo Spada per il Documento unico di programmazione 2023/2025, con protagonista l'assessore all'Ambiente e vicesindaco, Benedetta Salvati.

Energia pulita e centrale a idrogeno nel futuro dell'Ast targata Arvedi

Tra i temi al centro dell'attenzione c'è stato anche il progetto Hydra (Hydrogen technologies deployment for a revolution in transport applications), argomento del quale si parla ormai da quasi tre anni per via del protocollo d'intesa impostato nel 2020 con il coinvolgimento di Ast, Atc & Partners Mobilità e BusItalia.

Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 24 febbraio 2023

La città dell'acciaio avrà gli autobus a idrogeno entro il 2030 per il trasporto pubblico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.