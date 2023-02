Caro gite scolastiche anche in Umbria: più brevi, meno estero e fuori stagione

Nicola Uras 24 febbraio 2023 a

a

a

Costi alle stelle per sei notti in una Capitale europea (quasi 900 euro per Berlino), circa 350 se invece si rimane in Italia, ma comunque troppi per molte famiglie già vessate dalla crisi economica. Sono i prezzi dei viaggi d’istruzione (media di circa 400 tra quelli di un giorno e gli altri più lunghi), le gite fuori città che le scuole organizzano per far vivere un’esperienza formativa agli studenti. Ma nel post covid e con la guerra in Ucraina, il gasolio carissimo e i pedaggi autostradali rialzati, i preventivi sono stati tutti ritoccati al rialzo. E gli istituti dell’Umbria hanno dovuto fare di necessità virtù aguzzando l’ingegno per riuscire ad accontentare tutti in particolare le classi quinte, le più penalizzate nelle gite durante l’era Covid.

“I viaggi vengono deliberati dagli organi collegiali e poi definiti dal consiglio d’istituto in cui sono presenti le rappresentanze di genitori e studenti. La gita si concretizza con il 70% delle adesioni” ci spiega Rita Coccia, presidente regionale dell'Associazione presidi. “Nessuna scuola ha rinunciato alle gite, piuttosto è cambiato il format scegliendo periodi di bassa stagione e gite con qualche giorno in meno. Indubbiamente i prezzi pre Covid, soprattutto per le mete estere, non si trovano più... sono tutti aumentati” aggiunge Coccia. “I pacchetti vacanza per le scuole si sono ridimensionati per venire incontro alle famiglie, chi ha più di un figlio logicamente è più in difficoltà... si punta a soluzioni da 300 o 400, rinunciando al volo aereo e preferendo magari le città italiane” spiega Federico Tagliolini di Fiavet (Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo) dell’Umbria.

Cantieri Anas, 109 milioni nel 2023 e nelle gallerie lavori solo di notte



La formula anti caro viaggi d’istruzione è presto trovata: destagionalizzare le gite dal consueto periodo primaverile, scegliere mete italiane o quelle europee raggiungibili senza volo aereo, accorciare la durata per il classico viaggione di quinta, rinunciando magari a una o due notti per collocarsi sulle quattro (in particolare lontano dall’Italia).

“Preferendo la bassa stagione si risparmia. Noi suggeriamo alle scuole di spalmare le gite nei 10 mesi” è il ragionamento di Paolo Calistroni di Sulga, storica azienda nel settore autolinee, noleggio e turismo. “Nel periodo pre Covid tutta la nostra flotta, 50 mezzi, era sulle strade per quasi 3 mila gite. Quest’anno dopo la pandemia la richiesta è anche aumentata anche se la tipologia del viaggio è stata cambiata. Meno Europa e più Italia, i viaggi durano un po’ meno” aggiunge Calistroni che sottolinea gli aumenti dei costi del gasolio. Ma non solo perché “per noi rimasti fermi durante il Covid e poi costretti a viaggiare prima al 30% e poi al 50% è chiaro che abbiamo dovuto aggiornare le tariffe. Oltre al costo del gasolio, stratosferico, abbiamo dovuto aumentare il costo dei contratti di lavoro perché si trovano meno autisti, ma anche l’acquisto dei nuovi mezzi ha subito un rincaro del 10% e talvolta 20%” conclude Calistroni.

Maxi incassi dalle multe, ecco come i Comuni spendono i soldi incamerati



L’incremento delle gite scolastiche è stato dunque notevole, in media del “20% se non 30% e senza l’aumento dei fondi da parte delle famiglie” spiega la dirigente Marta Boriosi del Baldelli-Cavallotti di Città di Castello. Sull’estero non va dimenticato anche il caos passaporti che scoraggia la scelta del Regno Unito in particolare e anche il fatto che le aziende di trasporti italiane all’estero si devono appoggiare ad autisti locali con partite Iva da aprire nei vari Paesi. La novità per permettere agli studenti di fare un viaggio formativo all’estero è legata all’Erasmus Plus che consiste nello svolgere un periodo che va da uno a due mesi, anche più, di permanenza all’estero in attività mista di studio e di lavoro come organizzato dall’Ipsia di Terni - insieme ad altri istituti professionali dell’Umbria - in Spagna (“uno dei nostri studenti si è poi fermato a lavorare perché si trovava bene” ha svelato la dirigente dell’istituto ternano) che rappresenta la meta preferita. Anche per quanto riguarda i licei, classico Gaio Cornelio, e l’artistico Orneore Metelli di Terni i viaggi d’istruzione sono ripresi. “La scelta che abbiamo fatto – spiega la dirigente del classico e artistico, Roberta Bambini – è quella di viaggi d’istruzione in Italia e poi comunque anche per noi c’è l’Erasmus che resta una bella opportunità”. Per questo la preside non ha voluto stabilire un quorum relativo al numero minimo di adesioni per autorizzare il viaggio: “Non abbiamo posto regole come quella di raggiungere i due terzi delle adesioni. La sola regola è che parte chi aderisce” conclude Bambini.

“Treni vecchi”, età media dei mezzi di quasi 22 anni: peggio solo il Molise

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.