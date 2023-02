“I treni sono vecchi”, Legambiente boccia l'Umbria: età media dei mezzi di quasi 22 anni, peggio solo il Molise

Nicola Uras 24 febbraio 2023 a

Peggio solo il Molise. Pendolaria, report annuale di Legambiente che mette sotto i riflettori le condizioni delle ferrovie italiane e i servizi che vengono offerti all’utenza, boccia l’Umbria e il suo parco rotabile, talmente vecchio da essere per età media il secondo in tutta Italia. Secondo i dati aggiornati nell’edizione 2023, la nostra regione ha una flotta di 77 treni con una età media di 21,5 anni (il Molise 22,1, l’Emilia Romagna invece appena 9,2). Dei 528 km totali di rete ferroviaria umbra, va poi sottolineato che 345 sono a binario unico pari al 65,3%. Sono elettrificati 502 km mentre 26 (4,9%) non lo sono ancora. Le stazioni sono 79.

Legambiente è tranciante nel giudicare l’Umbria - un caso da “evidenziare in negativo” - perché “l’inadeguatezza del parco rotabile sta inficiando anche i relativi progressi dal punto di vista del potenziamento della rete”. Tra questi ci sono i lavori in corso sulla tratta ex FCU, riaperta al momento solo nel tragitto Perugia-Città di Castello. Fatto questo che, per Pendolaria “di per sé sarebbe una buona notizia, ma il problema è che il servizio è stato ripristinato con le stesse drammatiche inefficienze che aveva prima della chiusura: linea a dir poco lenta, pochissime corse giornaliere, servizi alle stazioni scarsi se non del tutto assenti, treni ancora diesel, molto vecchi e disagevoli. Insomma, lo scopo era dichiaratamente aiutare a decongestionare l’enorme traffico automobilistico giornaliero da e verso il centro di Perugia, ma così com’è questo servizio non può minimamente presentarsi alla sfida” commenta Legambiente.

