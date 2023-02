Terni, Ast Arvedi: investimenti confermati e accordo di programma entro marzo

23 febbraio 2023 a

L’accordo di programma di Acciai speciali Terni, con il conseguente avvio del piano industriale, apporterà un notevole beneficio per Ast e all’intero territorio regionale, con ricadute in termini economici anche per l’indotto, facendo delle Acciaierie ternane un punto di riferimento europeo, considerato che il Gruppo Arvedi investirà quasi un miliardo di euro, impegno confermato. Per i tempi della firma, si spera le prossime settimane, forse entro la fine di marzo 2023.

E’ quanto emerso dall’incontro a palazzo Donini, a Perugia, promosso dalla presidente della giunta regionale, Donatella Tesei, con la partecipazione dell’assesssore allo sviluppo, Economico, Michele Fioroni, il sindaco di Terni, Leonardo Latini, i manager di Ast, il cavalier Giovanni Arvedi e il vice presidente Mario Arvedi Caldonazzo, l’amministratore delegato Dimitri Menecali, i segretari territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e dei delegati della Rsu.

E’ stata ribadita la grande attenzione della Regione ai temi ambientali e di innovazione. “L’Umbria – ha sostenuto la presidente Tesei – punta molto sulla sostenibilità di cui è portabandiera e modello in Italia. Per questo, ritengo che lo sviluppo industriale di Ast e l’aspetto ambientale, da recuperare rispetto al passato, devono andare di pari passo. Ho chiesto all’azienda, trovando disponibilità in tal senso, uno sforzo di investimento ed attenzione”.

