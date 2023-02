Perugia, prostituzione minorile: chiesto il processo per ex prete pedofilo

Francesca Marruco 24 febbraio 2023 a

Aveva tentato di avere delle prestazioni sessuali da parte dei due ragazzini minorenni. Li aveva portati a casa sua e gli aveva offerto regali in cambio di sesso. Si faceva chiamare don Antonio ma in realtà non era nemmeno più don. Infatti in passato era già stato condannato per abusi sessuali su minori e per questo non poteva più indossare l’abito talare. ...

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 24 febbraio

