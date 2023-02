Cantieri Anas in Umbria, 109 milioni nel 2023 e nelle gallerie lavori solo di notte

Nicola Uras 23 febbraio 2023 a

Cantieri Anas per 109 milioni di euro, cifra record considerati i 97 del 2022, ma a rubare l’attenzione è “l’idea rivoluzionaria” annunciata da Andrea Primicerio, responsabile della rete regionale di Anas, che ha così definito il progetto, in via di definizione, tramite cui saranno riqualificate le gallerie Pallotta e Madonna Alta del raccordo autostradale Perugia-Bettolle, sulle quali vanno necessariamente svolti lavori importanti e strutturali. Se ne è parlato a Palazzo Donini nel corso di una conferenza stampa, tenuta da Regione e Anas, sui cantieri programmati per il 2023 e sull’attività svolta nell’anno appena trascorso.

